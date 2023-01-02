Giresun'da yeni yıla fındık fiyatı 60 liradan başladı

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GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun serbest piyasasında fındığın kilogram fiyatının yeni yıla 60 liradan başladığını bildirdi.

Bölük, AA muhabirine, piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan talebe bağlı olarak fiyatın yükseldiğini söyledi.

Yeni yılda serbest piyasada fındığın, kilogramı 60 liradan işlem gördüğünü belirten Bölük, gelecek günler için fındıkla ilgili değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Başkan Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 fındık alım sezonunu 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tamamladığını hatırlatarak, ofisin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Bölük, bugün pazarda fiyatın 60 lira seviyesine ulaşmasında TMO'nun alım yapmasının da büyük etkisinin olduğunu sözlerine ekledi.













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