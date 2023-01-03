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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, ligdeki çıkışını Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor

AA

Giresunspor, ligdeki çıkışını Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Bitexen Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ercan Ayhan, ligde son 4 maçta 10 puan toplayarak ciddi bir çıkış yakaladıklarını, Trabzonspor karşısında da bu çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe Trabzonspor'a konuk olacak Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Ercan Ayhan, AA muhabirine, perşembe akşamı iki komşu ilin takımlarının karşılaşacağını ifade etti.

İki kulübün kardeş olduğunu anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Trabzonspor her konuda Giresunspor'a destek olmaktadır. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'un bütçesi, takım kadrosu ve yapısı ortada. Giresunspor ile arasında ciddi fark bulunuyor. Mütevazi bir kadromuz var. Haddimizi biliyoruz. Trabzonspor'un gücünün ne olduğunu iyi biliyoruz. Haddimizi bilerek sahada mücadelemizi vereceğiz. Ama biz de iddialıyız. Kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah perşembe akşamı Trabzonspor'u mağlup edeceğiz."

"Ligde son 4 maçta 10 puan toplayarak ciddi bir çıkış yakaladık, Trabzonspor karşısında da bu çıkışı sürdürmek istiyoruz." diyen Ayhan, yeşil beyazlı ekibin ligde iz bıraktığını ve adından söz ettirdiğini söyledi.

Ayhan, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Asansör takım olmak istemiyoruz. Kalıcı olmak için de ekonomi başta olmak üzere radikal kararlar alarak bu yönde çalışıyoruz. Kulübü borçlandırmadan, bütçemize uygun takım oluşturduk ve mücadelemize devam ediyoruz. Her sezon başında düşecek takımlar sırasına ilk Giresunspor yazılıyor. Fakat geçen sezon tüm istatistikleri yanılttık. Bu sezon da hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz."

Futbolun sahada oynandığını aktaran Ayhan, "İsimler, markalar, unvanlarla oynanmıyor. Her takım sahaya 11 kişi çıkıyor. En iyi mücadeleyi ortaya koyan, inanan insanlar başarıya ulaşıyor. Giresunspor da böyle bir ekip. Teknik ekibi, oyuncu grubu sonuna kadar mücadelesini veriyor. Başarılı sonuçları alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz." dedi.


- Bu sezon hedef ilk 10 takım arasına girmek

Bu sezonki hedeflerinin ilk 10 takım arasına girmek olduğunu vurgulayan Ayhan, "Her yıl üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Giresunspor en iyi yerlerde olacaktır. Camiamız ve taraftarımız şunu çok iyi bilsin, Giresunspor emin ellerde. Yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncu grubumuz sonuna kadar gereken mücadeleyi gösteriyor." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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