Giresun Üniversitesi "Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans" programına yoğun ilgi

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Türkmen, "Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans" programına bugüne kadar 150 kişinin başvuruda bulunduğunu, bunlardan 50'sinin kabul edildiğini bildirdi.

Türkmen, gazetecilere, programın bu akademik yılda açıldığını ve anabilim dalı başkanlığını kendisinin yaptığını söyledi.

Analitik düşünme odaklı eğitim verme felsefesini benimseyen programa Türkiye'deki farklı üniversitelerde lisans eğitimi almış öğrencilerin başvuruda bulunduklarını aktaran Türkmen, şöyle konuştu:

"Ülkemiz ve bölgemiz coğrafi konumu itibarıyla birçok doğal afetin tehdidi altında bulunmaktadır. Afetler oluş zamanı belirsiz durumlar olduğundan sürekli hazır olunmayı gerektirmektedir. İlimizde ve bölgemizde de zaman zaman özellikle sel, toprak kayması, su taşkını gibi doğal afetler anlamında farklı tehditlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilere, afete hazırlık, afet yönetimi ve afet sonrası planlama ve toplumun afetin yıkıcı etkilerinden korunması alanlarında sosyal, sağlık, fen ve mühendislik bilimlerinin kullanımına dayalı olarak hazırlanan dersler ile multidisipliner teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir."

Programa bugüne kadar 150 kişinin başvuruda bulunduğunu ve bunlardan 50'sinin kabul gördüğünü dile getiren Türkmen, "Günümüzde iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler ve doğal afetler nedeniyle büyük kayıplar yaşayan ülkemizin karşılaşabileceği afet riskinin en aza indirilmesinde, afet öncesinde önleyici ve sonrasında onarıcı sürdürülebilir stratejileri hayata geçirebilecek uzmanların yetiştirilebilmesi açısından bu yoğun talep çok önemlidir. Afetin gerçekleştiği andan itibaren her türlü yardıma hazır olmak ise ancak iyi bir planlama ve yetişmiş insan gücü ile mümkündür." dedi.

Türkmen, Afet Yönetimi Programı'nın, eğitim ve araştırma odaklı bir yaklaşımla çevreye duyarlılık ve toplumsal yararlılığı önceleyen bilimsel konularda bölgesinde söz sahibi olmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu amaca yönelik olarak afetle ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirerek yapılabilecek ortak projeler ve işbirlikleri değerlendirecektir. Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, Sivil Savunma ve Kurtarma Müdürlüklerinde, belediyelerin itfaiye teşkilatlarında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve daha pek çok kamu ve özel sektör kurumlarının ilgili teşkilatlarının ilgili organizasyonlarda afet yönetim uzmanı olarak çalışma ve fayda sağlama imkanı bulabileceklerdir."





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