Espiye'de Kur'an kursu öğrencileri Afrika'da su kuyusu açılması için bağış yaptı

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GİRESUN (AA) - Espiye'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, düzenledikleri kampanya kapsamında topladıkları 4 bin lirayı Afrika'da su kuyusu açılmasına destek amacıyla Türk Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Espiye Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şube Başkanı Osman Gülbe, Mescidi Aksa Camisinde öğrenim gören minik öğrencilerin, vakfın "Bir Damla Hayat" sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu çalışmalarına destek amacıyla bağış kampanyasına katıldığını söyledi.

Minik öğrencileri duyarlılıklarından dolayı tebrik eden Gülbe, "Minik Kur'an kursu öğrencileri, eğitiminin yanı sıra yaşadıkları dünyaya karşı kendilerini sorumlu hissedip kayıtsız kalmayarak gösterdiği bu duyarlılık, geleceğimizin emin ellerde olduğunun işaretidir." dedi.





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