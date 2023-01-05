Espiye'de şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal için mevlit okutuldu

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GİRESUN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal için mevlit okutuldu.

İlçe Müftülüğünce Merkez Camide düzenlenen programda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, mevlid-i şerif okundu. İlahi ve kasidelerin ardından dualar edildi.

Şehit Ünal'a Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar dileyen İlçe Müftüsü Osman Gülbe , "İnşallah bu son şehidimiz olur, bir daha şehit haberi gelmez. Vatanımız, milletimiz sağ olsun." dedi.

Programa Espiye Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Önal, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Abdioğlu, din görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştu.

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