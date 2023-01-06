Ticaret borsalarında ağustos-kasım döneminde 477 bin 233 ton fındık işlem gördü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında geçen yılın ağustos-kasım döneminde 477 bin 233 ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ağustos-kasım 2022 döneminde borsalarda 477 bin 233 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 106 bin 242 ton ile Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 90 bin 455 tonla Ordu, 66 bin 241 tonla Düzce/Bolu, 57 bin 155 tonla da Giresun izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.