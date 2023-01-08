Yeşil Yol Projesi'nde standardı yükseltilmiş yol ağı yüzde 50'ye ulaştı

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GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Karadeniz'de ziyaretçilerin doğa içerisinde ulaşım sağlaması için uygulanan Yeşil Yol Projesi kapsamında geçen yıl 87 kilometrelik yolun standardı yükseltildi.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sürdürülen proje ile Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin'deki yayla yollarının birbirine bağlanması amaçlanıyor. Proje ile yerli ve yabancı turistlerin Samsun'dan Artvin'e kadar daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamaları da hedefleniyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kaynak aktarılan belediyeler ve il özel idareleri, toplam uzunluğu 4 bin 631 kilometre olan yol ağında planlama dahilinde asfalt ve beton kaplama ile altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AA muhabirine, Yeşil Yol Projesi'nde çalışmalara 2013 yılında başlandığını söyledi.

Proje kapsamında geçen yıl belediye ve il özel idarelerine 266 milyon lira aktarıldığını belirten Gültekin, kaynakla planlanan çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gültekin, proje çalışmaları çerçevesinde 2013'ten 2022'ye kadar 1 milyar 150 milyon lira kaynak kullanıldığını belirterek, "2023 yılında da ilk etapta 200 milyon liraya yakın kaynak kullanılacak. Bu yıl toplamda 500 milyon lira kaynak kullanmayı hedefliyoruz." dedi.

Geçen yıl ayrılan kaynağın tamamının, yaylalardaki kar yağışı nedeniyle kullanılamadığına işaret eden Gültekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Kar varken beton dökemezsiniz, asfalt kaplayamazsınız, sanat yapılarını yapamazsınız. Bu yıl 2022'den kalan kaynağı da kullandığımızda birinci öncelikli yollarımızda yüzde 65'leri yakalamış olacağız. Birinci öncelikli yollarda işimizi kolaylaştıktan sonra, ikinci ve üçüncü öncelikli yollardaki etapları ekleyeceğiz. Şu anda toplamda tam bitmiş haliyle ilgili yüzde 50'ler seviyesindeyiz."

- "1500-2 bin rakımlı bölgelerde nisana kadar mola verdik"

Gültekin, Yeşil Yol Projesi güzergahından yaz aylarında arazi şartlarına uygun araçla Samsun'dan Artvin'e kadar gittiğine dikkati çekerek, "Yollar yüzde 99 bitti ancak standardının geliştirilebilmesi için kaynak aktarıyoruz. İlgili kurumlarımız da yolların altyapısını ve üstyapısını bitiriyor. '3-3,5 yıl içerisinde Yeşil Yolu yüzde 80-90 oranında tamamlayacağız' diye kendimize hedef koyduk." ifadelerini kullandı.

Düşük rakımlı bölgelerde çalışmaların kuzey ve güney akslarında devam ettiğini anlatan Gültekin, "Ağırlıklı çalışmalarımız yaylaların bulunduğu yüksek rakımlı bölgelerdeydi. 1500-2 bin rakımlı bölgelerde nisana kadar mola verdik. İnşallah nisan ayından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Hakan Gültekin, Yeşil Yol Projesi'ne destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

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