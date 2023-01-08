Yeşil Yol Projesi'nde standardı yükseltilmiş yol ağı yüzde 50'ye ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşil Yol Projesi'nde standardı yükseltilmiş yol ağı yüzde 50'ye ulaştı

AA

Yeşil Yol Projesi'nde standardı yükseltilmiş yol ağı yüzde 50'ye ulaştı

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Karadeniz'de ziyaretçilerin doğa içerisinde ulaşım sağlaması için uygulanan Yeşil Yol Projesi kapsamında geçen yıl 87 kilometrelik yolun standardı yükseltildi.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sürdürülen proje ile Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin'deki yayla yollarının birbirine bağlanması amaçlanıyor. Proje ile yerli ve yabancı turistlerin Samsun'dan Artvin'e kadar daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamaları da hedefleniyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kaynak aktarılan belediyeler ve il özel idareleri, toplam uzunluğu 4 bin 631 kilometre olan yol ağında planlama dahilinde asfalt ve beton kaplama ile altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AA muhabirine, Yeşil Yol Projesi'nde çalışmalara 2013 yılında başlandığını söyledi.

Proje kapsamında geçen yıl belediye ve il özel idarelerine 266 milyon lira aktarıldığını belirten Gültekin, kaynakla planlanan çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gültekin, proje çalışmaları çerçevesinde 2013'ten 2022'ye kadar 1 milyar 150 milyon lira kaynak kullanıldığını belirterek, "2023 yılında da ilk etapta 200 milyon liraya yakın kaynak kullanılacak. Bu yıl toplamda 500 milyon lira kaynak kullanmayı hedefliyoruz." dedi.

Geçen yıl ayrılan kaynağın tamamının, yaylalardaki kar yağışı nedeniyle kullanılamadığına işaret eden Gültekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Kar varken beton dökemezsiniz, asfalt kaplayamazsınız, sanat yapılarını yapamazsınız. Bu yıl 2022'den kalan kaynağı da kullandığımızda birinci öncelikli yollarımızda yüzde 65'leri yakalamış olacağız. Birinci öncelikli yollarda işimizi kolaylaştıktan sonra, ikinci ve üçüncü öncelikli yollardaki etapları ekleyeceğiz. Şu anda toplamda tam bitmiş haliyle ilgili yüzde 50'ler seviyesindeyiz."

- "1500-2 bin rakımlı bölgelerde nisana kadar mola verdik"

Gültekin, Yeşil Yol Projesi güzergahından yaz aylarında arazi şartlarına uygun araçla Samsun'dan Artvin'e kadar gittiğine dikkati çekerek, "Yollar yüzde 99 bitti ancak standardının geliştirilebilmesi için kaynak aktarıyoruz. İlgili kurumlarımız da yolların altyapısını ve üstyapısını bitiriyor. '3-3,5 yıl içerisinde Yeşil Yolu yüzde 80-90 oranında tamamlayacağız' diye kendimize hedef koyduk." ifadelerini kullandı.

Düşük rakımlı bölgelerde çalışmaların kuzey ve güney akslarında devam ettiğini anlatan Gültekin, "Ağırlıklı çalışmalarımız yaylaların bulunduğu yüksek rakımlı bölgelerdeydi. 1500-2 bin rakımlı bölgelerde nisana kadar mola verdik. İnşallah nisan ayından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Hakan Gültekin, Yeşil Yol Projesi'ne destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret borsalarında ağustos-kasım döneminde 477 bin 233 ton fındık işlem gördü
YEREL HABERLER Ticaret borsalarında ağustos-kasım döneminde 477 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.