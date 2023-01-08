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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia, Sergio, Borja Sainz, Kuwas, Bejic

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Glumac, Sackey, Onur Atasaray, Oğuz Gürbulak, Kartal Kayra Yılmaz, Avounou, Geraldo, Gheorghe, Umut Nayir

Sarı kart: 45+1 Gheorghe (HangiKredi Ümraniyespor)


GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bitexen Giresunspor ile HangiKredi Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

14. dakikadaki Bitexen Giresunspor atağında Hayrullah Bilazer, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu köşeden kornere çeldi.

17. dakikada Alper Uludağ'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topu HangiKredi Ümraniyespor defansı uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Sergio'nun önünde kaldı. Uygun pozisyonda bulunan Sergio'nun sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

45. dakikada Kuwas'ın serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada Alper Uludağ'ın vurduğu top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.


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