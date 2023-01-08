Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ (Dk. 84 Savicevic), Campuzano (Dk.90 +4 Doğan Can Davas), Mejia, Sergio, Borja Sainz (Dk. 90+4 Mert Kurt), Kuwas (Dk. 61 Görkem Sağlam), Bajic

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Glumac, Sackey, Onur Atasaray, Oğuz Gürbulak (Dk. 64 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Avounou (Dk. 87 Mustafa Eser), Geraldo (Dk. 65 Onur Ayık), Gheorghe (Dk. 64 Del Valle), Umut Nayir (Dk. 88 Bettaieb)

Gol: Dk. 83 Mrsic (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Gheorghe, Dk. 54 Oğuz Gürbulak (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 88 Perez, Dk. 90+6 Savicevic (Bitexen Giresunspor)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

79. dakikada Bitexen Girsunspor atağında Campuzano'nun ara pasında ceza sahası ön çizgisinde topla bulşan Bajic'in sert şutunda, meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'da kaldı.

83. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son Mrsic dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

89. dakikada Savicevic'in yaptığı ortada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son Arias vurdu, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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