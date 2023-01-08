Giresunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Alzheimer ve demansa son veriyor, hafızayı zehir gibi yapıyor! Ömür boyu beyni korumanın en sağlıklı yolu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İçeride kazanmayı istiyorduk. Bizim için büyük bir avantaj olacaktı ama kaybettik, üzgünüz." dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, maçta üstün olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Kazanmak için mücadele ettiklerini ifade eden Keleş, "İçeride kazanmayı istiyorduk. Bizim için büyük bir avantaj olacaktı ama kaybettik, üzgünüz. Oyuna bakacak olursak üstün olan taraftık. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Biz de ilk yarıda çok fazla pozisyona giremedik. İkinci yarı geriye düştükten sonra pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendiremedik." diye konuştu.







- Recep Uçar: "Bizim için zor bir maç oldu"





HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Alt sıralardan kurtulma adına ciddi mücadele veren bir ekibiz. Alınacak her puan bizim için çok değerli. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yaptık. Bizim için çok zor bir maç oldu. İlk yarı kötü bir oyun oynadık. İkinci yarıda 60'tan sonra daha iyiydik. Bugün oynadığımız oyunun karşılığını aldık. Bizim için buradan alınan 3 puan çok önemli."









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.