En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi

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GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2022 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

KFMİB'den alınan bilgiye göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde Ordu'dan 7, Giresun'dan 4, Trabzon'dan 4, Samsun'dan 2, İzmir'den bir şirket yer aldı, talebi doğrultusunda 2 firmanın adı ve bulunduğu il açıklanmadı.

Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ olurken, adı açıklanan diğer 17 firma şöyle sıralandı:

"Durak Fındık, Yavuzkan Hazel Gıda, Yavuz Gıda, Arslantürk Tarım, Sabırlar Fındık, Özgün Gıda, Gürsoy Tarım, Poyraz Poyraz Fındık, Noor Fındık, Şenocak Gıda, Özyılmaz Fındık, Karimex Gıda, Ahmet Ak Gıda, Uslu Tarım, Nimeks Organik Tarım, Dost Fındık ve Asma Kuyumculuk Gıda."

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