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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

AA

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentte belediyenin yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Şenlikoğlu, belediyenin Giresun Kalesi'ndeki sosyal tesislerindeki programda gazetecilerin gününü kutlayıp sorularını yanıtladı.

Giresun merkez iki ilçe ve bir beldenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan "Giresun İçme Suyu Arıtma Tesisi" projesiyle ilgili bilgiler veren Şenlikoğlu, projenin ortalama 1,5 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

Şenlikoğlu, projeden Giresun'un toplam nüfusunun yaklaşık 300 bininin faydalanacağına işaret ederek, "Bir de şu açıdan baktığınızda, Giresun Belediyesine su pompalarından kaynaklı geçen ay 7,5 milyon lira elektrik faturası geldi. Elektrik faturası bizin için ayrı bir yük." dedi.

Kayadibi köyünde yaklaşık 50 dönümlük alanda kamulaştırma yapmayı ve bu alanda, gelen sudan elektrik üretecek bir sistem kurmayı planladıklarını dile getiren Şenlikoğlu, hem elektrik faturasını azaltabileceklerini hem de sudan da elektrik üretebileceklerini kaydetti.

Aytekin Şenlikoğlu, Alucra ilçesinde güneş enerjisi sistemi kuracaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknik izinlerimizi aldık, şimdi onun maliyet kısmını hazırlamaya çalışıyoruz, onu da ihaleye çıkaracağız, 3,3 megavat civarında. Tabi bizim şu anda elektrik enerjimizin üçte biri civarında. Bunlar olduğu zaman aslında Giresun Belediyesi elektrikten bir süre sonra alacaklı hale gelecek."

Tarihi Giresun evlerinin yer aldığı Zeytinlik semti ile Giresun Kalesi bölgesindeki tescilli eserlerin tamiratı ve görsel olarak bölgeye zarar veren binaların bir kısmının kamulaştırılacağını aktaran Şenlikoğlu, "Bu çalışmalar Valilik üzerinden devam ediyordu, bununla alakalı sayın Bakanımız belediyemizi görevlendirdi, bu saatten sonra bu çalışmayı belediye üzerinden yapacağız." diye konuştu.

Şenlikoğlu, belediye olarak şehir içi ulaşımda ring sistemi kuracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ulaşım AŞ'yi kurduk, şimdi bu şirketin mali altyapısını yapıyoruz, bu altyapı ile alabildiğimiz kadar araç alacağız, bu araçların yanında yine bizim sistemimize katılmak isteyen dolmuşçu arkadaşları da yanımıza alacağız, bununla birlikte inşallah bir ring hattıyla işimize başlayacağız. Belediye olarak havuz sisteminin temelini atıyoruz. Bu havuz sistemimize dahil olmak isteyen her arkadaşımızı sisteme alacağız, katılmak istemeyen arkadaşlarımız da eski sistemle devam edecek. Güzergahlar daha sonranın konusu."

Temel amaçlarının vatandaşların ihtiyacı olduğunun altını çizen Şenlikoğlu, "Eğer vatandaşın bir noktada ihtiyacı varsa bizim görevimiz belediye olarak o açığı kapatmak. Araçları daha kararlaştırmadık, duruma göre yarım otobüsler olabilir, büyük otobüsler olabilir, mevcutlar gibi olabilir, ona şu an bir şey diyemiyorum ama sistemin başlangıcını yapacağız." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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