Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, gazetecilerle bir araya geldi

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GİRESUN (AA) - Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Emür, restoranda gerçekleştirilen etkinlikte, demokrasinin kilometre taşlarından biri olan basının, halkın en doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünün etkili aracı olduğunu söyledi.

Kendilerine sağladığı destekten dolayı Giresun basınına teşekkür eden Emür, "Bizler ne kadar çalışsak da ne kadar hizmet yapsak da bunları tanıtamadığımız sürece bir anlamı yok. Basın bizlerin çalışmalarını kamuoyuna duyurarak önemli bir görevi yapıyor." dedi.

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