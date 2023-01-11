Giresun'da, balıkçı barınağı ve su ürünleri merkezi yapım projesi devam ediyor

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GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, balıkçı barınağı ve su ürünleri merkezi projesinin yüzde 28'lik kısmının tamamlandığını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Uzuncakum mevkisinde uygulanan projeye Aralık 2021'de başlandığını belirtti.

Şenlikoğlu, 85 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 935 metre büyüklüğünde mendireğe sahip olacak projenin tamamlanmasının ardından Giresun'un bölgenin önemli su ürünleri merkezlerinden biri haline geleceğine vurgu yaptı.

Çalışmaların sorunsuz ve hızlı şekilde devam ettiğini aktaran Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz 2025 yılında tamamlanacak. Bu eseri Giresun'umuza kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

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