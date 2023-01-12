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Penaltıyı bilerek dışarı atan Giresunspor'un genç takımında öncelik dürüstlük

AA

Penaltıyı bilerek dışarı atan Giresunspor'un genç takımında öncelik dürüstlük

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - TFF U16 Futbol Gelişim Ligi 8. Grup'ta, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta kazandıkları penaltıyı haksız olduğu gerekçesiyle auta atan Bitexen Giresunspor'da futbolcular ve antrenörleri verdikleri kararın gönül rahatlığını yaşıyorlar.

Giresun 75. Yıl Futbol Sahası'nda, 8 Ocak Pazar günü oynanan karşılaşmada, rakip takım futbolcusunun sakatlık yaşaması üzerine Rizesporlu oyuncu centilmenlik anlayışı ile oyunu durdurarak topu eline aldı. Kural gereği hakem penaltı noktasını gösterdi ancak Bitexen Giresunsporlu futbolcular fair-play ruhu ile hareket ederek topu auta attı.

Takımın antrenörü Tanzer Bıyık, AA muhabirine, maç 0-0 devam ederken kendi oyuncularının taç çizgisinde düşmesi üzerine rakip takım oyuncunun maçın hakeminin oyunu durduğunu düşünerek ceza sahası içinde topu eline aldığını söyledi.

Hakemin doğal olarak kuralı uyguladığını aktaran Bıyık, "Hakem penaltı noktasını gösterdiği anda oyuncular yanıma geldi, biz tabii oyuncunun maçın durduğunu sandığı için eline aldığını düşündüğümüz için oyuncularımızla birlikte bir karar aldık, 'oyuncu iyi niyetliydi biz fair-play örneği gösterelim topu dışarıya vuralım' dedik." ifadesini kullandı.

Bıyık, kendisinin beden eğitimi öğretmeni olduğunu dile getirerek, "Bu çocuklardan belli bir oran futbolcu olabiliyor, bunlar ileride iyi bir insan olmak zorundalar, çünkü bunlar bizim karşımıza çıkacaklar, bu oyuncular yarının babaları olacak, çocuklarını da yetiştirecekler, iyi nesil, sağlıklı nesil önceliğimiz bu." dedi.


- "Amacımız dürüst insan, iyi insan"

Yeteneğin futbolcuyu zirvede çıkaracağını ancak karakterin zirvede tuttuğunu vurgulayan Bıyık, bunu oyunculara aşılamaya çalıştıklarını aktardı.

Bıyık, maçın ardından "hocam atsaydınız da kimse bir şey söylemezdi" diyenlerin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz bunu tercih ettik, çünkü bizim için önemli olan fair-play ruhu. Biz empati yeteneğini kullanmamız gerekiyor, karşı takımın yerine kendimizi koyduğumuzda biz de atılmasını istemezdik, biz de o şekilde davrandık. Doğru olan buydu, pozisyon yine tekrarlansın, istersek biz bununla şampiyon olalım ben o penaltıyı kesinlikle attırmazdım, oyuncularımız da bunu biliyor. Çünkü her zaman bunu dile getiriyoruz, amacımız dürüst insan, iyi insan, dürüst olmadıktan sonra istediğiniz kadar yetenekli olun, istediğiniz kadar başarılı olun."


- Penaltıyı auta atan Çakıroğlu: "Topu auta atmaya karar verdik. Benim gönlüm de bundan yanaydı"

Penaltıyı dışarıya atan oyuncu Miraç Muhammet Çakıroğlu ise hakemin penaltı kararını verdiğinde olayın farkında olmadığını belirterek, "Yerde arkadaşımız vardı, penaltı olduğunu sonradan öğrendim. Takım arkadaşlarımız ve hocamızla konuştuktan sonra topu auta atmaya karar verdik. Benim gönlüm de bundan yanaydı." diye konuştu.

Doğru bir karar verdiklerinin altını çizen Çakıroğlu, tekrar aynı bir durumla karşılaşması halinde yine topu dışarıya atacağını söyledi.

Çakıroğlu, okuldaki arkadaşlarının kendisine "neden golü atmadın, keşke atsaydın" dediğini dile getirerek, "Çünkü maçı 1-0 kaybettik, atsaydık 0-0'dı. Yenebilirdik veya berabere de kalabilirdik. Sınıf arkadaşlarım 'atsaydın keşke' dedi ama ben de 'olmaz' dedim. Doğru olanı yaptık, penaltıyı auta attık." diyerek sözlerini tamamladı.



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