Dünya Fındık Haftası ağustosta Giresun'da kutlanacak

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GİRESUN (AA) - Dünya Fındık Haftası'nın üçüncüsü bu yıl 7-13 Ağustos tarihleri arasında Giresun'da kutlanacak.

Ulusal Fındık Konseyi ve Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, "Herkes için fındık" sloganıyla kutlanan haftanın festival havasında geçmesini istediklerini belirtti.

Giresun'un tarihsel boyutuyla birlikte eski çağlardan itibaren fındık üretiminde ve ticaretinde önemli bir yeri olduğunu ve rol üstlendiğini göstermeyi amaçladıklarını vurgulayan Bölük, "Türk fındığını hak ettiği değere ulaştırmak için dünden bugüne, ilimizde Cumhuriyetin ilk yıllarında kutlanan fındık bayramı ritüellerini tekrar canlandırmak üzere Giresun'daki tüm kesimlerin de desteğini arkamızda hissederek böyle bir yola çıkmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölük, haftanın kutlanmasıyla ilgili çalışmalara Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun desteğini de alarak başladıklarını, programlar konusunda ilerleyen günlerde kamuoyunu bilgilendireceklerini aktardı.

Dünya Fındık Haftası'nı bugünden başlayarak hep gündemde ve canlı tutmaya çalışacaklarının altını çizen Bölük, şu değerlendirmede bulundu:

"Haftanın kutlamaları çerçevesinde kortej yürüyüşü, ödül törenleri, yarışmalar, konserler, paneller planlıyoruz. Dünya Fındık Haftası vesilesiyle, Türk fındığında yeni şeyleri hep birlikte ortak dille konuşmak ve çözüme kavuşturmak istiyoruz. İl dışından gelecek misafirlerin Dünya Fındık Haftası'nın yoğunluğunu hissetmeleri, dolu dolu program yaşamaları, fındıklı ve yöresel ürünlerde alışveriş imkanı yakalamaları için şehir merkezine temas noktaları kurulmasını planlıyoruz. Turizm ve pazarlama adına Giresun'u, fındık haftası ile bütünleştirmenin ana gayretimiz olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Bölük, Dünya Fındık Haftası'nın daha etkin, verimli ve ses getirir şekilde kutlanması adına tüm görüşlere açık olduklarını belirterek, herkesi 7-13 Ağustos tarihleri arasında Giresun'a davet etti.

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