Giresun Belediyesinin plajlar bölgesindeki proje çalışmaları sürüyor

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, plajlar bölgesinde ikinci etap çalışmalarının başlayacağını bildirdi.
Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin batı kesimindeki 2 kilometrelik alana projenin uygulandığını belirtti.
Çalışmaların ilk etap çalışmalarının geçen yıl tamamlandığını vurgulayan Şenlikoğlu, ikinci etabın ise başlatılacağını kaydetti.
Bölgede, plajların yanı sıra bisiklet ile yürüyüş yolları, karavan park, çocuk oyun alanları peyzaj alanları ve spor alanlarının yer alacağını ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:
"Plajımızın birinci etabını tamamlayıp geçtiğimiz sezon halkımızın kullanımına sunmuştuk. Şimdi ise bakanlığımızın önemli desteğiyle ikinci etap projeye başlıyoruz. Projemizle birlikte vatandaşlarımıza 5 yıldız ayarında tatil imkanı sunarak, kaliteli, modern, temiz bir deniz keyfi yaşatmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız mutlu olup yüzü güldükçe bizlerin de yüzü gülüyor."