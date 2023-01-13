FİSKOBİRLİK'in piyasadaki ürün sayısı artacak

Cinsel ilişki sırasında vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, piyasadaki ürünlerine yenilerini ekleyeceklerini söyledi.

Bayraktar, Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) AŞ'de düzenlediği basın toplantısında, kurumun gidişatının çok iyi olduğunu belirtti.

Yeni ürünler çıkaracaklarını ifade eden Bayraktar, "Birçok ürünümüz piyasada, daha da çoğalacaklar ve bunlara yeni ürünler eklenecek. Şu an 25 ana kalem ürünümüz var." dedi.

Üretimini de kendilerinin denetlediği bir çay markası oluşturduklarını dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"İsmi 'çay tanesi', üretiminin tüm aşamaları bizim kontrolümüzde olacak. Neden çay? FİSKOBİRLİK, kooperatif olmasına rağmen aynı zamanda ticari işletmedir. FİSKOBİRLİK kendine umut bağlayan, ciddi bir ortak kitlesi olan Türkiye'deki en büyük birlik. Kurumun devlet desteği yoksa ticaret yaparak para kazanmak ve ortaklarına, kendine umut bağlayan insanlara destek olmak gibi bir sorumluluğu var. Dolayısıyla biz aslında anladığımız ölçüde para kazanabileceğimiz her yola gireceğiz."

Çayın önemli bir ürün olduğuna işaret eden Bayraktar, "Şu anda hem çay hem fındık üreten birçok üreticimiz var. Hem fındık hem çay hem bal üreten üreticimiz de var. Dolayısıyla piyasaya soktuğumuz bal da var." diye konuştu.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in itibarının yüksek olduğunu, bunu ticarete çevirmek gibi bir imkan elde ettiklerini söyledi.

Fındık alımlarına da değinen Bayraktar, "Rakamlara takılmayın. Biz rakamları istediğimiz zaman yükseltebiliriz, uçurabiliriz ama biz istiyoruz ki aldığımız fındığı işleyerek satan bir kurum olalım, dolayısıyla işlemeye yönelik bir alım politikası geliştiriyoruz yani mamul yapıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.