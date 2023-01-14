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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FİSKOBİRLİK'te üretim ve satışta yoğun bir yıl bekleniyor

AA

FİSKOBİRLİK'te üretim ve satışta yoğun bir yıl bekleniyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2023'te perakendede 1,5-2 milyar, ihracatta da 250-300 milyon lira civarında ciro hedeflediklerini söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine, 2022 yılının tüm yönleriyle FİSKOBİRLİK için çok ciddi gelişmelerin gerçekleştiği bir yıl olduğunu belirtti.

Hem ürün çeşidini hem de satış rakamlarını artırdıklarını vurgulayan Bayraktar, bir önceki yıldan daha fazla fındık almak, üretmek ve satmak hedeflerinin tümünü gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bayraktar, 2023'te de birliğin iyi yerlere geleceğinin altını çizerek, "Bu yıl perakendede 1,5-2 milyar lira, ihracatta da 250-300 milyon lira civarında ciro hedefliyoruz. Bu bizim büyüme trendimize uygun." dedi.

FİSKOBİRLİK'in çok daha hızlı büyüme imkanlarına sahip olduğuna işaret eden Lütfi Bayraktar, dengeli büyümeyi tercih ettiklerine dikkati çekti.

Bayraktar, istihdama önemli katkı verdiklerini de vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede şöyle bir sorun var, yeterince kalifiye eleman bulamıyoruz. Genelde bulduğumuz iş gücü vasıfsız oluyor, vasıfsız elemanlar da kalifiye elemanın ortamını istiyor. Böyle bir sıkıntı var ama son bir ayda 40-50 kişiyi işe aldık, hala ihtiyacımız var. FİSKOBİRLİK artık yola girdi, bundan sonra her geçen yıl belki de 50-100 kişiyi çok rahat işe alacaktır. Toplamda binin üzerinde istihdamımız var. Üretim tesisimizde 550 civarında, tüm bölgelerle birlikte binin üzerinde."

İhracatta katma değerli ürünlerin satışını yapmayı hedeflediklerini anlatan Bayraktar, sektörde rekabetin çok kuvvetli olduğunu, dünya devleri ile yarıştıklarını söyledi.

Bayraktar, Asya ve Afrika'nın bir kısmıyla ilgili yoğun talep olduğunu bildirerek, Amerika'da her geçen gün hızlı büyüdüklerini, Almanya, Fransa, Romanya, Cezayir ve Libya'nın da aralarında olduğu 28 ülkeye ihracat yaptıklarını aktardı.

FİSKOBİRLİK ürünlerine yurt içi ve yurt dışında önemli ölçüde talep olduğunu belirten Bayraktar, "Nisan ayının ortasına kadar 3 vardiya tam kapasite doluyuz. Yeni siparişleri alınca artık yeni alternatifler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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