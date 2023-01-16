Giresun Ticaret Borsası fındık zurufundan pelet üretecek

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GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun Ticaret Borsası (GTB) tarafından yürütülen projeyle fındık zurufunun (yeşil dış kabuğu), katı yakıt pelet üretilerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, borsa olarak fındığa katma değer kazandırabilmek için araştırma ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bunlardan birinin de fındığın atıl maddesi olan zurufunun ekonomik anlamda değerlendirilmesi olduğunu belirten Bölük, bu bağlamda Fındık Zurufundan Pelet Üretimi Projesi'ni hayata geçirdiklerini aktardı.

Bölük, AR-GE çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Numuneler hazırladık, elde ettiğimiz numuneleri TÜBİTAK'a gönderdik. Analiz sonuçlarında da 4 bin 515 ısı değeri elde edildiğini gördük." dedi.

Fındık kabuğunun bölge ve Türkiye'de yakacak olarak kullanıldığını ifade eden Bölük, "Fındık rekoltesinin üçte biri oranında zuruf ortaya çıkmakta. Zurufun bir kısmı bölgede organik gübre olarak kullanılıyor ama çoğunlukla atıl vaziyette kalıyor. Oysa ki çok değerli bir ürün. İşte biz bu değeri ortaya çıkartmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bölük, araştırmalarda çok ciddi yol aldıklarına dikkati çekerek, "AR-GE'nin tamamlanmasının ardından tesis kuracağız. Şu anda bir yandan da arazi arayışlarımız mevcut. İnşallah yakın zamanda böyle bir tesisi Giresun Ticaret Borsamıza kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

- "Diğer bölgeler için de örnek teşkil edecek"

Projelerinin Giresun özelinde olduğunu ancak diğer bölgeler için de örnek teşkil edeceğini dile getiren Bölük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz önder olma noktasındayız. Lisanslı depoda nasıl bir önderlik yaptık, yine gıda test ve analiz merkezinde, çatı üzerinde güneş enerji santrali projesinin Doğu Karadeniz bölgesinde de olabileceğini gösteriysek, fındık zurufunda da aynı şekilde fındık sektörüne bu ürünün de çeşitli şekillerde değerlendirebileceğini göstermek istiyoruz."



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