Espiye İlçe Müftülüğünce kan bağış kampanyası düzenlendi

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GİRESUN (AA) - Espiye Müftülüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Müftü Osman Gülbe, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya müftülük personelinin yanı sıra din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin katıldığını belirtti.

Kan vermenin hem dini hem de toplumsal sorumluluk açısından önemli bir görev olduğuna vurgu yapan Gülbe, şöyle konuştu:

"Kan vermek, İslam dininin insan hayatına verdiği değere uygun olarak teşvik edilen bir uygulamadır. İlçe Müftülüğü olarak kurumsal anlamda bu anlamlı çalışmaya destek olmaya devam edeceğiz. Buradan vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."





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