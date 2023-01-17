Keşap'ta batı çıkışı köprülü kavşak çalışmaları devam ediyor

GİRESUN (AA) - Keşap'ta batı çıkışı köprülü kavşak çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Emür, toplamda 30 metre uzunluğundaki 33 prefabrik ön germe kirişinin 9'unun yerleştirilmesinin tamamlandığını aktardı.

Geri kalan kısmın çalışmalarının ise program dahilinde yapılacağını ifade eden Emür, "Seçim döneminde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. Belediye olarak Keşap için daha güzel, daha modern çalışmalar nasıl yaparız, bunu planlıyor ve uyguluyoruz. Bizim Keşap'ımıza verilmiş sözümüz var. Biz aşkla çalışıyoruz." dedi.





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