Espiye ilçesinde infaz kurumu için kitap bağış kampanyası başlatıldı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kütüphanesi için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Kurum Müdürü Orhan Akpınar, gazetecilere, kaymakamlık binası bahçesinde kurulan kurum çadırında bir ay süreyle bağışların kabul edileceğini söyledi.

Akpınar, kampanya ile hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphanedeki yayınların nicel ve niteliklerinin arttırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kampanyaya, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramis Baştuğ da kitap bağışında bulundu.



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