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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçını Giresun'da oynayacak

AA

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçını Giresun'da oynayacak

GİRESUN (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda 7 Nisan'da Sırbistan ile Giresun'da karşılaşacak.

Yapımı bir süre önce tamamlanarak hizmete açılan Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde milli takım, 25 Mart'ta Giresun'a gelerek kamp çalışmalarını burada sürdürecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, karşılaşmanın oynanacağı spor salonunda düzenlediği basın toplantısında, organizasyonun Giresun'a katma değerinin çok yüksek olacağını belirterek, müsabakanın oynanacağı 7 Nisan'da salonu sporseverlerle dolduracaklarını söyledi.

Kentte Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında da bilgiler veren Çalgan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalgan, bir gazetecinin Çotanak Spor Kompleksi'ndeki stadyumun saha zeminiyle ilgili soru üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen ara öncesinde zeminde çok ciddi problemlerin olduğunu anımsattı.

Yaptıkları incelemeler sonucu sahanın 25 santimetrelik alt katmanında bazı bölgelerde killi toprak nedeniyle suyun aşağı geçmemesiyle ilgili problem tespit ettiklerini belirten Çalgan, "Bu suyun aşağı drenaj sistemine inmemesinden dolayı yukarıda yosunlanma ve mantar oluşturuyor. Bu mantar ve yosunlanma hem doğal çime zarar veriyor, kardeşlenme yapamıyor ve sporcu sağılığı açısında da sıkıntı, sakatlığa sebebiyet verebiliyor." dedi.

Çalgan, sahayı şu an tamamen branda ile kapattıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Yani sabah, çiğ dediğimiz su zarar vermesin diye kapattık. Giresunspor'un Ümraniyaspor ile oynadığı maçta şiddetli bir yağmur vardı, buna rağmen o bazı lokal bölgelerde göllenme olmadı. Onun sebebi bizim o sahayı brandayla muhafaza etmeye çalışmamız. Tabii ne yapıyor arkadaşlar, maçtan sonra temizliğini yapıyor, gübrelemesini yapıyor, tohumunu atıyor, brandayı seriyor, üç, dört gün sonra tekrar kaldırıyor, güneş alıyor, tekrar seriyor."

Sezon bitimine kadar bu uygulamaya devam edeceklerini aktaran Çalgan, "Mart ayında ihale iznimizi alacağız, mayıs ayında lig biter bitmez firmaya teslim yapacağız. Stadyumu 45 gün içerisinde tamamen yenilenmiş, çakma hibrit sistemiyle inşallah yeni, güzel bir zemine kavuşturmuş olacağız." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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