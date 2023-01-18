Şebinkarahisar'da et fiyatları değerlendirildi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde et ve et ürünlerinin fiyatının belirlenmesi için toplantı düzenlendi.

İlçede satılan et fiyatlarının iyileştirilmesini isteyen kasapların Şebinkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yazılı başvuruda bulunması üzerine oda öncülüğünde Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplantı organize edildi.

Şebinkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oktay Alp, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçedeki et fiyatlarının ani şekilde yükselmesi nedeniyle vatandaşların tepki gösterdiğini dile getirdi.

Oda olarak bu belirsizliğe el atma gereği duyduklarını ifade eden Alp, "Burada hem üretici hem de tüketici temsilcileri ile bir araya gelerek makul bir fiyat üzerinde duralım." dedi.

Alp, et fiyatlarıyla ilgili yeni bir değerlendirme yapacaklarını belirterek, yeni fiyatların bundan sonra belirleneceğini aktardı.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Kamile Portakal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Çakır, Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, ilçedeki kasap ve yem sektörlerinde çalışan esnaf ve vatandaşlar katıldı.





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