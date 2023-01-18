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GİRESUN (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 33-32 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-17 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibine üstünlük sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmadan 33-32 galip ayrıldı.





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