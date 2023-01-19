Espiye'de köy yaşam merkezi törenle hizmete açıldı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Taflancık köyünde köy yaşam merkezi törenle hizmete açıldı.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, kullanılmayan köy okulu binalarının ihtiyaç doğrultusunda köy yaşam merkezlerine dönüştürüldüğünü söyledi.

Tengir, bu merkezlerde eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenleneceğini aktararak, "Taflancık Köy Yaşam Merkezimizde gezici öğretmen vasıtasıyla 4 ve 6 yaşlarında 9 öğrencimiz eğitim görüyor. Ayrıca Halk Eğitim Merkezimizce yetişkinlere yönelik 3 kurs açılmış olup, bu kurslara 36 kursiyerimiz devam etmektedir." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ramis Bağtuğ ise merkezde verilecek mesleki ve teknik kurslar ile kültür ve sanatsal faaliyetlerin köylere yeni bir dinamizm katacağına inandığını vurguladı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.



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