Polis olma hayali kuran lösemi hastası Emir ilk karnesini aldı

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GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da evde eğitim gören lösemi hastası birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Emir Kılıçarslan, ilk kez karne heyecanı yaşadı.

Hastalığı dolayısıyla kaydının bulunduğu Namık Kemal İlkokuluna devam edemeyen Kılıçarslan, dönem boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen iki öğretmenden ev ortamında eğitim aldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Babur ve Namık Kemal İlkokulu Müdürü Tahsin Bayram, Kılıçarslan ailesini evlerinde ziyaret ederek Emir'e karne verdi.

- "En mutlu günüm"

Baba Yusuf Kılıçarslan, AA muhabirine, oğluna 2017'de lösemi teşhisi konulduğunu, yaklaşık 3 yıl önce de kemik iliği nakli gerçekleştirildiğini söyledi.

Zorlu tedavi süreci yaşadıklarını belirten Kılıçarslan, "Tedavi sürecimiz devam ettiği için okula başlayamadık. Evde eğitim görmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. İki öğretmenimiz görevlendirildi. Biz öğretmenlerimizden çok memnunuz. Hem öğretmenlerimiz hem de okul yöneticilerimiz çok ilgili. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Oğlunun ilk dönem karnesini öğretmenlerinin elinden almasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kılıçarslan, "En mutlu günüm. Emir karnesini aldı, bugünleri de gördüm. Tedavisinin ilk zamanlarında 'göremem' diyordum. Çok zor günler geçirdik ama o zorlukların karşılığını aldık." diye konuştu.

Kılıçarslan, oğlunun hastalığını yenerek eğitimine okulda devam edeceği günü iple çektiklerini belirtti.

Emir'in polis olmayı hayal ettiğini aktaran Kılıçarslan, "Şu anda sadece 'Polis olmak istiyorum.' diyor başka hiçbir şey demiyor. Oyuncak polis araçları var. Tabletten de polis oyunları oynuyor." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Sibel Yılmaz ise kısa zamanda Emir'in eğitiminde mesafe aldıklarını söyleyerek, "Bizi hiç zorlamadı. Eğitiminde bayağı bir ilerledik. Başarılı oldu. Yazma konusunda kalem tutmada biraz zorlandı ama şu anda çok güzel, kurallarına göre yazabiliyor. Çok umut vadediyor." dedi.

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