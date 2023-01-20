Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.

Giresun'da 72 bin 840 öğrenci düzenlenen törenle karnelerini aldı.

Vali Enver Ünlü, Abacıbükü İlkokulu'nda organize edilen törende öğrencilere karne dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ile sınıfları ziyaret eden Vali Ünlü, öğrencilere tatili verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

- Rize

Rize'de 58 bin 326 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Cumhuriyet İlkokulu ve Okulu'ndaki karne törenine katıldı.

Çeber ve beraberindekiler, öğrenci ve velilerle bir süre sohbet ettikten sonra karne dağıttı.

Sorunsuz bir dönem geçirdiklerini belirten Çeber, "Eğitim öğretim alanında hizmet veren herkes, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hepsi mutlu bir dönem geçirdi. İnşallah ikinci dönemi de güzel geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Çeber, Milli Eğitim Bakanlığının uygulaması kapsamında öğrencilere tatilde okumaları için kitap hediye ettiklerini de aktardı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de 18 bin 765 öğrenci karneleriyle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Tekke İlkokulu'ndaki törene katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Yalçın, geleceğin teminatı çocukların okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olmasını temenni ettiklerini vurgulayarak, "Bütün imkanlarımızı, çabalarımızı bu amaç doğrultusunda seferber etmiş durumdayız." diye konuştu.

- Bayburt

Bayburt'ta 14 bin 100 öğrenci karne aldı.

Şehit Hamit Şahin İlkokulu'nda organize edilen törene katılan Vali Cüneyt Epcim, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere tatillerini dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye eden Epcim, "İnşallah eğitim hayatınızın diğer safhalarında başarılarınız artarak devam eder. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Ailelerinizden de size anlayış göstermelerini ve destek vermelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise karnelerle birlikte öğrencilere kitap hediye edildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.