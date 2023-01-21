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İYİ Parti'li Burak Akburak, partisinin Giresun Kongresinde konuştu:

AA

İYİ Parti'li Burak Akburak, partisinin Giresun Kongresinde konuştu:

GİRESUN (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, "Bu ülkeyi yönetecek insan kaynağımız mevcut, projelerimiz hazır." dedi.

Akburak, partisinin, şehir merkezindeki bir düğün salonunda organize edilen 3. Olağan Kongresinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ülkeye umut olduğunu söyledi.

Gittikleri her yerde vatandaşın teveccühüne layık olmaya çalıştıklarını ifade eden Akburak, "İYİ Parti rozetimizi gören gençler, arkadaşlar yanımıza geliyorlar, 'Biz de sizleyiz.' diyorlar. Selam vermeyenler yanımızdalar, korkanlar yanımızdalar, sokaklar doluyor, meydanlar doluyor. Bu neyin habercisi? İktidarın habercisi." diye konuştu.

Akburak, her alanda liyakatli kadrolara sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu ülkeyi yönetecek insan kaynağımız mevcut, projelerimiz hazır." ifadesini kullandı.

Seçimlere 112 gün kaldığını anımsatan Akburak, şunları kaydetti:

"O çocuklarımız, annelerimiz, bu ülkeyi terk etmek isteyen doktorlarımız, gençlerimiz, hiçbiri merak etmesin, emeklilerimiz merak etmesin, asgari ücretin altında hiçbir emeklimizin maaşını bırakmayacağız, söz veriyoruz. Bir emekli çocuğuna, toruna oyuncak almak ister, 45 yaşındaki oğluna harçlık vermek ister mi? Bu ülkeyi buna getirdiler. Allah'ın izniyle hepsinden milletimizi kurutacağız, çünkü bizim liderimiz var, Genel Başkanımız var, kadrolarımız var. Allah'ın izniyle 112 gün sonra iktidardayız bu da bizim muhalefetteki son kongremiz."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel ise kongrenin toy havasında geçtiğine işaret ederek, adayların üçünün de çok kıymetli kişiler olduğunu belirtti.

Kongredeki yarışın, demokrasi yarışı olduğunu aktaran Yüksel, "Bu yarış toyun güzelliğini artıran bir yarıştır. Ben biliyorum ki kalbimiz bir, yolumuz bir, amacımız bir. Tek amacımız var, iyilerin iktidarı ve Meral Akşener'i Başbakan yapmaktır." dedi.

İsmail Bektaşoğlu, Kamil Tokul ve Müjdat Bayraktar'ın yarıştığı kongrede, İYİ Parti Giresun İl Başkanlığına Bektaşoğlu seçildi.

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