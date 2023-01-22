Giresun İl Özel İdaresince yön levhaları değiştiriyor

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GİRESUN (AA) - Giresun İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan yönlendirme tabelalarının yenileriyle değiştirildiği bildirildi.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlamış, yıpranmış, eskimiş ve artık işlevini kaybetmiş uyarı levhalarının değişimi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bugüne kadar 370 levhanın yenilendiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan levhalara zarar vermemeleri istendi.



Açıklamada, "Bunlar trafikte seyrüseferin kazasız ve daha rahat bir ortamda yapılması için takılmıştır. Trafik yön levhalarına uyalım, uymayanları uyaralım." ifadelerine yer verildi.





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