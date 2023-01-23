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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitexen Giresunspor'un olağanüstü genel kurulu yapıldı

AA

Bitexen Giresunspor'un olağanüstü genel kurulu yapıldı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, teknik direktör Hakan Keleş'in Galatasaray maçında takımın başında 100'üncü karşılaşmasına çıkacağını belirterek, "Hakan Keleş, Giresunspor'a çok yakıştı. Giresunspor için gerçekten mücadele ediyor." dedi.

Giresunspor'un, kulüp binasında düzenlenen olağanüstü genel kurulunda konuşan Karaahmet, ligin 21. haftasında sahalarında Galatasaray'ı konuk edeceklerini söyledi.

Karaahmet, oyuncu eksikliklerinin bulunduğunu ancak kadroda yer alacak isimlerin de son ana kadar gerekli mücadeleyi göstereceğine inandığını belirtti.

Teknik direktör Hakan Keleş'in de Galatasaray maçında, Giresunspor'un teknik direktörü olarak 100'üncü karşılaşmasına çıkacağına vurgu yapan Karaahmet, şöyle konuştu:

"Bu hafta Galatasaray maçımız var. Hakan hocamızla beraber 100. maçımıza çıkacakmışız. 100 maç olacak. Aslında çok anlamlı bir serüven. Benden önceki sezonlarda hocalar gelmiş, gitmiş. Futbolcular gelmiş, gitmiş. Bunlar hata yanlış, belki yönetim tarzı öyleydi. Biz bir tane hocayla 100'üncü maçımıza çıkacağız. Giresunspor için çok güzel bir şey, çok gurur verici."

Karaahmet, Keleş'in Giresunspor için mücadele verdiğini ifade ederek, "Hakan Keleş, Giresunspor'a çok yakıştı. Giresunspor için gerçekten mücadele ediyor. Bazen diyorum 'Senin gibi Giresunlular da aynı mücadeleyi verse, inan biz Avrupa'ya gideriz.' Çünkü her şeyin mücadelesini veriyor. Emin olun, sizden fazla üzülüyor. Ben biliyorum, hemşehrilerimiz üzülüyor Giresunspor'a yapılanlara, o da üzülüyor. 'Bu nasıl yapılıyor Giresunspor'a?' diyor bana. Onunla bu serüvenin 100'üncü maçına gelmekten mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Olağanüstü genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


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