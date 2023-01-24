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TKDK Giresun 2. OSB'deki firmalara 23 milyon lira hibe desteği sağladı

AA

TKDK Giresun 2. OSB'deki firmalara 23 milyon lira hibe desteği sağladı

GİRESUN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğünce Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) firmalara 23 milyon 386 bin lira hibe desteği sağladı.

TKDK'den yapılan yazılı açıklamada, üç fındık kırma tesisi, süt işleme tesisi, cam işleme tesisi, iki ahşap işleme atölyesi ve beş güneş enerji santrali (GES) projesine destek verildiği belirtildi.

Projelerin toplam yatırım tutarının 56 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, bunun 23 milyon 386 bin lirasının hibe desteği olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TKDK Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, Giresun 2. OSB'nin Bulancak'ın Pazarsuyu köyünde yer aldığına dikkati çekerek, bu nedenle nüfus şartı aranmaksızın IPARD Programı kapsamında yer alan tüm sektörlerin desteklenebileceğini vurguladı.

Yalnızca yeni işletme ve tesis kurulumunun değil mevcut işletme ya da tesislerin modernizasyonu ile genişletilmesinin de desteklendiğini belirten Kurşun, şunları kaydetti:

"Yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın desteklenmesinin yanı sıra iş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla da mevcut işlerin korunması ve bu şekilde kırsal alanlarda ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesini amaçlamaktayız. İlimizde kırsal alanda kurulacak olan gerek organize sanayi bölgeleri gerekse küçük sanayi sitelerinde, TKDK hibe programında bulunan yatırım konuları içinde olması halinde, inşaat ve makine ekipman temini konusunda toplam yatırım tutarı 500 bin ile 3 milyon avroya kadar ulaşan yatırımları desteklemeye devam edeceğiz."

Kurşun, gıda sanayi, ahşap mobilya, metal işleri, doğal taş işleme, dokuma ve tekstil sanayi, deri işleme gibi imalat sanayilerinde kurulacak organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerindeki yatırımcılara destek sağlanacağını ifade etti.


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