İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Görele'de protesto edildi

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GİRESUN (AA) - Yesevi Alperenler Derneği Görele İlçe Başkanlığı, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.



Dernek Başkanı Gencağa Köse, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan hadsiz kişilerin kendilerine yakışacak bir durum sergilediğini belirterek, "Akılları sıra Müslümanlığı ve dinimiz İslam'ı ayaklar altına aldıklarını ve alay ederek yakıp yırtıp zedeleyeceklerini düşündüklerini zannetmişlerdir." dedi.

Allah'ın bağışlayıcı ve affedici olduğunu dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Şeytanın iblisleri sanmasınlar ki kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakarak, yırtarak, ayaklar altına alarak ne Rabbimize ne de biz Müslüman din kardeşlerimize zarar verebilirler. Kur'an-ı Kerim'i yakarak içimizdeki iman ateşini daha çok alevlendirirler. Bizlere Rabbimizin bahşetmiş olduğu Müslümanlığa yakışanı yapıp rehberimizi yakan, yırtan ve ayaklar altına alan bu saygısızları Müslümanlığa davet edip Rabbimizin affına ve mağfiretine sığınmalarını öneriyoruz."





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