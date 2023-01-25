Bitexen Giresunspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Bitexen Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Yeşil beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla bilet satışlarının başladığı belirtildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının kale arkası tribünü için 200, doğu alt tribünü için 300, doğu-batı üst tribünü için 250, batı alt tribünü için de 500 ila 750 lira olacağı kaydedildi.

Misafir takım taraftarları için ise bilet fiyatının 260 lira olarak belirlendiği bildirildi.

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