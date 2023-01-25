Giresun 2. OSB'de istihdam edilenlerin sayısı 2 bin 500'e ulaştı

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GİRESUN (AA) - Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) firmaların faaliyete geçtiği 2018'den bu yana yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edildi.

Giresun 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, Bulancak ilçesinin Pazarsuyu köyündeki organize sanayi bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, firmaların faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Yılmaz, 19 tesisin faaliyette olduğunu, 25 tesisin ise 2023-2024 sonunda inşaatının tamamlanacağını belirterek, "Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yüzde 100 faaliyete geçtiğinde 46 tesiste 5 binin üzerinde istihdam gerçekleştirmiş olacağız. Şu anki istihdam sayısı yaklaşık 2 bin 500." dedi.

OSB'den 60 civarında ülkeye ihracat yapıldığını söyleyen Yılmaz, şu anda savunma sanayi, tekstil, fındık entegre tesisi, makine parçası, mobilya, savunma sanayisinin alt grubu, silah parçaları ve enerji sektöründe firmaların faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Yılmaz, buradaki savunma sanayi firmalarına ilişkin bu bilgileri verdi:

"Çok önemli bir tesisimiz var, GİRSAN Silah Sanayi AŞ. Bu firmaya üretim yapan, tedarik yapan firmaları da Giresun 2. OSB'de oluşturmaya çalıştık. Bunun yanı sıra Türkiye genelindeki silah fabrikalarına da parça üreten, onlara altyapı sağlayan en az dört tesisimiz mevcut. Bunların ikisi inşaat halinde, ikisi faaliyete devam ediyor. Yine birçok makine parçası üreten tesislerimiz, özellikle silah parçası da yapabilme kabiliyetinde."

Mete Bahadır Yılmaz, Giresun 2. OSB'nin kurulmasında ve gelişmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ile Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Fatoğlu'na teşekkür etti.

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatoğlu da Giresun 2. OSB'de istihdam edilenlerin sayısını oldukça önemsediklerini, firmaların çalışan sayılarını artırmalarını istediklerini kaydetti.

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