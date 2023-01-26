MHP Giresun İl Başkanı Mahmut Karakuş, gazetecilerle buluştu

GİRESUN (AA) - MHP Giresun İl Başkanı Mahmut Karakuş, gazetecilerle bir araya geldi.
Karakuş, Keşap ilçesindeki restoranda gerçekleştirilen toplantıda, yeni yönetim kurulunun göreve başladığını söyledi.
Seçimlerin, Türkiye'ye ve millete hayırlar getirmesini temenni eden Karakuş, şunları kaydetti:
"Yapılacak seçimler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olması nedeniyle ülkemizin ve milletimizin geleceği bakımından büyük önem arz etmektedir. Seçimlerin yalnızca ülkemiz açısından değil, Türk ve İslam alemi açısından mühim sonuçları olacağından dolayı herkes tarafından dikkatle takip edilmektedir. Aziz milletimizin, Türk ve Türkiye Yüzyılının başlangıcında, tam bağımsız Türkiye için kurtuluş mücadelesi ruhuyla hareket edip tercihini de bu doğrultuda yapacağından şüphemiz yoktur."