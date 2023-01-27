Görele'de şehitler için mevlit okutuldu

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Görele Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Görele Hasanağa Merkez Camisi'nde şehitler için program organize edildi.



Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.



Görele Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Aydan Kaya, her ayın son cuma günü şehitlerin ruhuna mevlit okutup, vatandaşlara lokum ikram edeceklerini belirterek, "Şehitlerimizi unutmamak ve onları anmak adına bu programı yapıyoruz. Bu vesileyle vefat eden tüm şehitlerimizin fotoğraflarını video haline getirip ekranlara yansıtarak unutulmamalarını sağlıyoruz. Çünkü bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimiz bizler için çok değerlidir ve kıymetlidir." dedi.



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