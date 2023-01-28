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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Candaş Elbil

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ, Görkem Sağlam, Savicevic, Kuwas, Sergio, Borja Sainz, Bajic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

Gol: Dk. 45+3 Mertens (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 45+3 Arias (Bitexen Giresunspor)


GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki Icardi'ye topu kafa ile aktardı. Icardi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

11. dakikada Boey'in yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün şutunda top az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada, uygun pozisyondaki Arias kafa ile topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada Torreira'nın ceza sahasına yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz kafa ile topu aktardığı Mertens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Airas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

46+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi, kaleci Onurven Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan Piri'den dönen topu, Mertens ağlara gönderdi. 0-1

Maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.


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