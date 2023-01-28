Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

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Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven (Dk. 80 Senghor), Alper Uludağ (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Görkem Sağlam (Dk. 78 Murat Cem Akpınar), Savicevic, Kuwas (Dk. 88 Doğan Can Davas), Sergio, Borja Sainz, Bajic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Dubois, Torreira (Dk. 70 Mata), Oliveira, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Yunus Akgün), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Berkan Kutlu), Mertens (Dk. 70 Rashica), Icardi (Dk. 88 Gomis)

Goller: Dk. 45+3 Mertens, Dk. 60 Dubois, Dk. 88 Rashica, Dk. 90+5 Yunus Akgün (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 43 Arias, Dk. 62 Bajic, Dk. 63 Savicevic (Bitexen Giresunspor)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup etti.



52. dakikada Kuwas'ın kullandığı korner atışında Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde en son topa Sergio vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

55. dakikada Savicevic'in sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında Bitexen Giresunspor ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dubois'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

78. dakikada Icardi'nin defansın arkasına attığı pasta Rashica, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Onurcan Piri'den döndü.

88. dakikada Galatasaray 3. golü buldu. Bitexen Giresunspor defansı çıkmak isterken Rashica topu kaptı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Rashica'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

90+5. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasına yapılan ortada Gomis kafa ile topu Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.





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