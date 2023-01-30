AK Parti Giresun İl Başkanı Tatlı, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Tatlı, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 8 Şubat 2021 tarihinde yapılan Giresun 7. Olağan İl Genel Kurulu'nda il başkanlığı görevine geldiğini söyledi.

Bugün itibariyle de büyük bir onur ve gururla sürdürdüğü il başkanlığından milletvekilliği aday adaylığı için ayrıldığını belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar nasıl bu davanın bir neferi olarak hizmet ettiysem, bundan sonra da aynı bilinç, kararlılık ve azimle Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu için, hizmetin diğer bir kulvarında mücadele etmek için büyük bir şevk ve azimle çalışmaya devam edeceğim."

Tatlı, 2023 seçimlerinin Türkiye, Giresun ve partilileri için hayırlı olması dileğinde de bulundu.

















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