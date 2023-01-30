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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA

Giresun'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, uzun süredir firari durumda bulunan, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride yer alan S.A. ile araması bulunan F.A'nın, il merkezinde "gaybubet" evinde saklandıklarının belirlendiği aktarılan açıklamada, zanlıların 27 Ocak'ta yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, S.A. ve F.A'nın çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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