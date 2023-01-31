Giresun'da 23 bin 255 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

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GİRESUN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Giresun'da okul öncesi ve taşımalı eğitimden yararlanan 23 bin 255 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte 10 bin 844 öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden faydalandığı anımsatıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlayacağı 6 Şubat tarihinden itibaren ücretsiz yemek uygulamasından faydalanan öğrenci sayısının 23 bin 255 olacağı aktarılan açıklamada, yemeklerin ise yiyecek içecek hizmetleri bölümü olan meslek liseleri ile öğretmenevlerinde hijyen kurallarına uygun hazırlanacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için yaptığı uygulamalara ikinci dönem itibarıyla bir yenisi daha eklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Meslek lisesi öğrencilerinin temiz ve sağlıklı ortamlarda hazırladığı yemekleri, taşımalı öğrencilere ve okul öncesinde okuyan minik yavrularımıza sıcak ve lezzetli bir şekilde ulaştıracağız. Ayrıca yemekler, kalori hesabı yapılarak öğrencilerin yaş ve ihtiyaçlarına göre hazırlanacak. Bu uygulamayla birlikte Giresun genelinde 23 bin 255 öğrencimizi ücretsiz yemek hizmetinden faydalandıracağız."



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