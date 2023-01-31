Giresun'da özgürlük yolu turizme kazandırılıyor

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GİRESUN (AA) - Giresun'da "özgürlük yolu" olarak bilinen güzergah turizme kazandırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği güzergahın daha da cazip hale gelmesi amacıyla "Özgürlük Yolu Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Projesi" hazırlandı.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen projenin protokolü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin tarafından imzalandı.

Proje kapsamında 900 metre uzunluğunda toplam 4 bin 780 metrekare yürüyüş yolu, 800 metre korkuluk ve aydınlatma çalışmaları yapılması planlanıyor.

Başkanı Şenlikoğlu, Giresun'un değerlerine değer katmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizi güzelleştirmek, değerlerini gün yüzüne çıkararak halkımızın ve misafirlerimizin kullanımına sunmak adına yoğun çalışma yürütüyoruz. Bunlardan birisi de özgürlük yolu olarak bilinen bölgemizdi. Bakıma ihtiyacı olan bu değerimizi hazırladığımız projemizle en iyi şekilde şehrimize kazandıracağız. Şimdiden Giresun'umuza hayırlı olsun."







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