TKDK, fındık işleme projelerine 17 milyon lira destek verdi

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GİRESUN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğünce toplam yatırım tutarı 66 milyon lira olan fındık işleme projeleri için 17 milyon lira hibe desteği verildi.

TKDK'den yapılan yazılı açıklamada, inşaatları devam eden projelerin yatırımlarını tamamlamasıyla 27 milyon lira daha hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, butik tesisler, entegre tesisler dahil olmak üzere fındığın işlenmesiyle ilgili yatırımlarda 1 milyon 250 bin avroya kadar yüzde 40-55 arasında hibe desteği sağlandığını aktardı.

Kırsalda ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinin kırsal alanlarda büyüme, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli unsurlar olduğuna dikkati çeken Kurşun, şunları kaydetti:

"Kurum olarak kırsal alanda yaşayan ve tarım dışı başka geliri olmayan yatırımcılarımızı istisna uygulamasından faydalandırarak yatırımlarını kent merkezlerinde de destekliyoruz. Dünyaca ünlü Giresun kalite fındığımızı, üreticilerimiz doğrudan pazara sunmak yerine butik tesisler kurup kendileri işleyerek pazara sunmak isterlerse, yatırım yeri konusunda nüfus şartı aranmaksızın, yapacakları tesis ile ilgili inşaat işi, makine ekipman alımı ve proje hazırlığıyla ilgili masraflarını KDV muafiyetiyle birlikte yüzde 40 ile 55 arasında desteklemeye hazırız."

Devam eden yatırımlarla Giresun'da toplam fındık işleme kapasitesinin yüzde 35'ine destek sağladıklarını aktaran Kurşun, "Yatırımcılarımızı özellikle fındık işlemede katma değerli ürünler konusunda, en küçüğünden en büyüğüne, butik, entegre inşaat ve donanım yatırımları için TKDK İl Koordinatörlüğümüze bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





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