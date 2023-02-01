Paşakonağı Yaylası'nda proje uygulanacak

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Paşakonağı Yaylası'nın turizm değerinin arttırılması amacıyla proje uygulanacak.



Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sürdürülen Yeşil Yol Projesi kapsamında uygulanacak projenin protokolü, Kovanlık Belediye Başkanı Harun Kalıntaş ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin tarafından imzalandı.

Proje kapsamda, Paşakonağı Yaylası'nda altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje ile yayla merkezinin yeni bir görünüme kavuşturulması planlanıyor.

Ayrıca, Kovanlık Belde Belediyesince hazırlanan "Bilgi Evi" projesinin protokolü de Kalıntaş ve Gültekin arasında imzalandı.



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