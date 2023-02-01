Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, güven tazeledi

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanlığına Nurittin Karan, yeniden seçildi.

Oda binasında gerçekleştirilen olağan genel kurula, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile delegeler katıldı.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Karan, güven tazeledi.

Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin her zaman fındık üreticisinin yanında olduğunu söyledi.

Şenlikoğlu, Karan'a yeni dönemde başarı diledi.

Karan, 8 yıldır oda başkanlığı görevini lakıyla yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Her platformda fındık üreticilerinin hakları için mücadele ettiklerini vurgulayan Karan, şunları kaydetti:

"Giresun ve bölgemiz için fındık olmazsa olmazımızdır, öyle olmaya da devam edecektir. Fındık üreticisinin alın teri bizim için önemli ve değerlidir. Tüm mücadelemiz üreticimizin ve ürünümüzün hak ettiği değeri görmesidir. Fındık üreticisi kazanırsa Giresun kazanır, Türkiye kazanır. Genel kurulumuz Giresunlu üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun."



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