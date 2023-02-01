Giresunlu Şehit Murat Keçeli anıldı

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GİRESUN (AA) - Giresunlu şehit Piyade Onbaşı Murat Keçeli için şehadetinin 24. yılında kabri başında anma programı düzenlendi.

Bulancak Kaymakamı Ünal Koç ve beraberindekiler, Şırnak'ta silah kazası nedeniyle 01 Şubat 1999'da şehit olan Keçeli'nin kabrini ziyaret etti. Burada İlçe Müftüsü Cevat Erişti tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Daha sonra şehidin ailesinin evi ziyaret edilerek anne Nimet Keçeli'ye taziye dilekleri iletildi.

Kaymakam Koç, şehit Murat Keçeli'yi şehadetinin sene-i devriyesinde şükran ve rahmetle andıklarını ifade ederek, şehitleri anma programlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Programa şehidin ablası Fatma Özdemir, yengesi Hülya Keçeli, Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Recep Demir, Bulancak Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Türkmen katıldı.



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