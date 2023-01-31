Giresun'da evlerinde ölü bulunan çift defnedildi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri toprağa verildi.

İlçenin Burunucu köyündeki evlerinde 31 Ocak akşamı jandarma ekiplerince cesetleri bulunan Ali (68) ve eşi Sevim Tetik'in (66) Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarınca alınan cenazeleri köye getirilen çift için muhtarlık önünde cenaze töreni düzenlendi.

Ali ve Sevim Tetik'in cenazeleri, çiftin yakınları ve köylülerin katıldığı törenin ardından aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi.

- Olay

Burunucu köyünde yaşayan Ali ve Sevim Tetik'ten iki gün haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istemiş, 31 Ocak akşamı adrese giden jandarma ekipleri Tetik çiftinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ali Tetik'in eşini öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



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