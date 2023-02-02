DOKAP Giresun'da uygulanacak 15 projeye destek verecek

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GİRESUN (AA) - Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, Giresun'da eğitim, tarım, ulaşım, turizm ve sulama alanlarında uygulanacak 15 projeye destek verilecek.

Vali Enver Ünlü, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında organize edilen toplantıda, projelerin Giresun'a sağlayacağı kazanımlar hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Tanıtımları yapılan projelerin protokolü, Vali Ünlü, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Angın arasında imzalandı.

Projelerin 10'u İl Özel İdaresi, 4'ü Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 1'i de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek.

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